Экономист дал советы, как не разориться на букетах к 1 Сентября Экономист Щербаченко посоветовал покупать букеты учителям на цветочных базах

Сэкономить на букетах для учителей к 1 Сентября поможет покупка цветов на специализированных базах, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При этом, по его словам, важно внимательно проверять качество букетов.

Покупайте цветы на цветочных базах или базарах, где цены ниже, чем в фирменных магазинах. Это может быть хорошим способом сэкономить, особенно если вы покупаете большое количество цветов, однако внимательно проверяйте качество, — сказал Щербаченко.

Он также посоветовал делать предварительный заказ на букет, чтобы избежать повышения цен перед праздниками. По словам экономиста, сэкономить можно, покупая российские розы, которые дешевле импортных.

Вместо букетов цветов можно подарить более оригинальные композиции, например из мягких игрушек, элементов для спа-процедур, букеты из шоколада, конфет, чая, фруктов или копченостей. Такой подарок может быть более запоминающимся и при этом не менее приятным, — добавил Щербаченко.

Экономист отметил, что сделать букет визуально дороже помогут пышные цветы с коротким стеблем, например кустовые хризантемы, кустовые розы и альстромерии. Кроме того, по его словам, комнатные растения пользуются меньшим спросом, чем букеты, поэтому стоят дешевле.

Объединитесь классом или группой родителей для покупки цветов вместе, оптом. Это может помочь снизить стоимость каждого букета, так как оптовые закупки обычно обходятся дешевле, — объяснил Щербаченко.

