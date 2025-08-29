Стало известно, приезжала ли мать на свидания к Пичушкину в «Полярную сову» Правозащитница Меркачева: мать ни разу не приезжала к Пичушкину в колонию

Мать битцевского маньяка Александра Пичушкина, который отбывает наказание в колонии «Полярная сова», за 18 лет ни разу не приезжала к нему в гости, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, они общались при помощи обычной почты.

За 18 лет пребывания в колонии женщина ни разу не приезжала к сыну, но у них была только переписка. Поэтому все разговоры о том, что ей сложно туда приезжать, весьма сомнительны. Никто к нему ездить-то не хочет, — заметила общественница.

В «Полярной сове» разрешены свидания раз в год, но для этого обязательно нужно пройти строгое согласование, например, подтвердить свое родство, продолжила она. По ее словам, возможно, настаивая на переводе, Пичушкин хочет оказаться в более тепличных условиях, это естественная потребность.

Я считаю, что удовлетворять его просьбу нет никаких оснований. Он самый опасный из всех ныне живущих маньяков. Думаю, любые этапирования могут быть общественно опасны — мало ли что ему в голову взбредет. И в целом нет для этого причин, — заметила она.

Ранее стало известно, что мать битцевского маньяка заявила о невозможности посещать сына в колонии «Полярная сова». Сам Пичушкин тоже подавал иск к ФСИН с просьбой о переводе в колонию ближе к Москве.