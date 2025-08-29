День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:58

Стало известно, приезжала ли мать на свидания к Пичушкину в «Полярную сову»

Правозащитница Меркачева: мать ни разу не приезжала к Пичушкину в колонию

Александр Пичушкин Александр Пичушкин Фото: Алексей Панов/РИА Новости

Мать битцевского маньяка Александра Пичушкина, который отбывает наказание в колонии «Полярная сова», за 18 лет ни разу не приезжала к нему в гости, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека, правозащитница Ева Меркачева. По ее словам, они общались при помощи обычной почты.

За 18 лет пребывания в колонии женщина ни разу не приезжала к сыну, но у них была только переписка. Поэтому все разговоры о том, что ей сложно туда приезжать, весьма сомнительны. Никто к нему ездить-то не хочет, — заметила общественница.

В «Полярной сове» разрешены свидания раз в год, но для этого обязательно нужно пройти строгое согласование, например, подтвердить свое родство, продолжила она. По ее словам, возможно, настаивая на переводе, Пичушкин хочет оказаться в более тепличных условиях, это естественная потребность.

Я считаю, что удовлетворять его просьбу нет никаких оснований. Он самый опасный из всех ныне живущих маньяков. Думаю, любые этапирования могут быть общественно опасны — мало ли что ему в голову взбредет. И в целом нет для этого причин, — заметила она.

Ранее стало известно, что мать битцевского маньяка заявила о невозможности посещать сына в колонии «Полярная сова». Сам Пичушкин тоже подавал иск к ФСИН с просьбой о переводе в колонию ближе к Москве.

ЕваМеркачева
маньяки
убийства
УФСИН
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшего под камнепадом в Кабардино-Балкарии альпиниста эвакуировали
Каждая пятая школа Екатеринбурга нарушает правила пожарной безопасности
Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям
В США назвали Щедрина культурной иконой России
Подростки начала держать в страхе целый двор
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.