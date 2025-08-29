День знаний — 2025
Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's по случаю Дня труда

Дональд Трамп

Фотография президента США Дональда Трампа, работающего в ресторане быстрого питания McDonald’s, была опубликована на странице Белого дома в социальной сети X. Публикация приурочена к национальному празднику, отмечаемому в честь трудовых достижений граждан Соединенных Штатов Америки.

Почти День труда — гласит подпись к снимку.

На изображении запечатлен Трамп в фартуке сети ресторанов, обслуживающий посетителей. Это отсылка к октябрю 2024 года, когда президент участвовал в акции и лично подавал посетителям картофель фри.

День труда в США, отмечаемый в первый понедельник сентября с 1882 года, является национальным праздником, который символизирует окончание лета. В 2025 году он приходится на 1 сентября.

Ранее Трамп продемонстрировал журналистам в Белом доме совместный снимок с российским президентом Владимиром Путиным, сделанный на Аляске. Во время выступления он пошутил по этому поводу. Он отметил, что на фото Путин выглядит особенно хорошо.

