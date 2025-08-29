День знаний — 2025
Экономист заявил, что военные пенсии в России превысят 40 тысяч рублей

Экономист Мосягин: средняя военная пенсия в России вырастет до 46 тысяч рублей

Средний размер военной пенсии в России после октябрьской индексации составит 46,26 тысячи рублей, заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, с 1 октября выплаты вырастут на 7,6% вместо ранее планировавшихся 4,5%.

Это оперативный и адекватный ответ на актуальную инфляционную динамику. Данная мера направлена на выполнение социальных обязательств государства перед теми, кто обеспечивал его безопасность. Ежемесячная прибавка в 3,26 тысячи рублей — подспорье для пенсионера. На эту сумму одному взрослому можно сформировать базовую недельную продовольственную корзину, — рассказал Мосягин.

Экономист пояснил, что в минимальный набор могут войти крупы, макароны, картофель, курица, яйца, молочные продукты, овощи, яблоки, хлеб, масло и чай. Такой рацион, по его мнению, позволяет готовить простые блюда, но требует строгого планирования и отражает экономную модель потребления.

Ранее сообщалось, что с 2026 года страховые пенсии неработающих россиян будут индексироваться дважды — в феврале и апреле. Повышение также затронет инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсий по потере кормильца.

