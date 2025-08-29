История Олимпийских игр: Древняя Греция и современность

В настоящий момент Россия ведет закрытые переговоры о возвращении своих спортсменов на международные турниры. Почему же Олимпиада так важна для каждого спортсмена? Чтобы понять, расскажем кратко историю этого крупнейшего спортивного соревнования и общемирового бренда. В чем суть Олимпийских игр, как они возникли, какими были первые Олимпийские игры и в каких видах спорта соревновались спортсмены — читайте в материале NEWS.ru.

Суть Олимпийских игр

Олимпийские игры — это широкомасштабные международные соревнования по различным видам спорта, которые считаются комплексным турниром и однорвеменно являются важнейшим спортивным праздником. Впервые в истории человечества Олимпийские игры прошли в 776 году до н. э. в Древней Греции. Что же они из себя представляли тогда и представляют сейчас?

Обратимся к самому термину «Олимпиада». Согласно древнегреческой истории, он означает промежуток времени в четыре года между празднованиями Олимпийских игр, этот период был единицей летосчисления.

Современная история Олимпийских игр начинается в 1896 году и также подразумевает счет Олимпиад с четырёхлетним циклом, начинают который летние Игры.

Зимние Игры учредили в 1924 горду, одновременно с годом проведения летних. И лишь в 1994-м время проведения зимней Олимпиады было сдвинуто на два года после летних.

В 1964 году впервые появились Паралимпийские игры — самые престижные соревнования для спортсменов, имеющих инвалидность, которые проводятся спустя несколько дней после закрытия Олимпийских игр с использованием тех же спортивных сооружений. Отбор на турнир проходит в рамках национальных, региональных и мировых состязаний.

Медали I летних Олимпийских игр в Афинах 1896 года Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Выиграть медаль, стать олимпийским или паралимпийским чемпионом — это награда особой ценности для каждого спортсмена. Звание чемпиона действует бессрочно, бывших чемпионов Олимпийских игр не бывает. Зрителями же Игры воспринимаются как большой общемировой праздник, а на протяжении всего турнира царит атмосфера дружбы, мира и здоровой конкуренции.

История возникновения Олимпийских игр

Дата начала истории возникновения античных Олимпийских игр была установлена благодаря документально подтвержденным фактам. Однако есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что Олимпиады проводились и до 776 г. до н. э. Состязания устраивались на протяжении нескольких сотен лет каждые четыре года, но были отменены в первой трети I в. н.э.

Название турнира связано с местом, где впервые в истории человечества Олимпийские игры проводились — в Олимпии. Греки считали это место священным. Они являются первой нацией, в которой повседневная жизнь людей была невозможна без спортивных нагрузок. Так первые Олимпийские игры возникли на земле греков.

Археологические раскопки в Олимпии стали тому подтверждением. Нашли мраморную плиту с выбитым именем первого чемпиона Олимпиады (Корэб) и датой проведения Игр. Историки установили, что соревнования проводились на построенном ипподроме 730 м в длину, на стадионе для бега и метаний, на арене с параметрами 230 × 30 м.

Неподалёку находилась территория под названием «гимнасия» — специальное место для подготовки атлетов (наподобие современной Олимпийской деревни). Зрители размещались на склонах Кроноса, на севере Олимпии. Там могло поместиться около 40 тысяч зрителей.

Атлеты несколько дней состязались в честь бога-олимпийца Зевса, а само соревнование представляло собой религиозный и спортивный праздник. Во время соревнований действовало священное перемирие, когда нельзя было вести военные действия, но за всю историю античных Олимпийских игр эта договорённость неоднократно нарушалась.

Олимпия Фото: Пекуровский/РИА Новости

Первые Олимпийские игры современности

История спорта современных Олимпийских игр началась в 1896 году, с этого времени соревнования проводятся каждые четыре года и прерывались на время Первой и Второй мировых войн (1916, 1940, 1944). Но организатор первой Олимпиады современности грезил Играми ещё задолго до 1896 года. Им был французский общественный деятель и историк Пьер де Кубертен.

В 1889 году им был организован первый конгресс по физическому воспитанию на Всемирной выставке во Франции. Он запланировал создание международной сети педагогов, политиков, деятелей культуры и спорта, а также лидеров в сфере торговли — всех тех, кто мог бы ему помочь воскресить историю спорта Олимпийских игр. Спустя пять лет он учредил Международный олимпийский комитет, разработал ряд требований и принципов, получивших название Олимпийской хартии.

Было принято решение — провести возрожденную Олимпиаду в Афинах в апреле 1896 года. В соревнованиях участвовало около 280 спортсменов из 14 государств.

Программа соревнований состояла в основном из классических видов спорта, которые непременно присутствовали на турнирах у древних греков, но были добавлены и современные спортивные дисциплины.

История возникновения Олимпийских игр Фото: РИА Новости

Первый чемпион в истории Олимпийских игр современности — американец Джеймс Конноли. Он соревновался в тройном прыжке. Он же занял второе место по прыжкам в высоту и третье — по прыжкам в длину. В честь первого чемпиона в истории возрожденных Олимпийских игр на родине Конноли в Бостонском парке установили его скульптуру.

Запомнились соревнования в Афинах также марафонским бегом. Соревнования по этому виду спорта были посвящены древнегреческому воину Фидиппиду. Согласно легенде об этом воине, он бежал до Афин без остановок, чтобы сообщить о победе в Марафонской битве. После того как выполнил эту задачу, он скончался.

Местом проведения первого забега стало расстояние в 40 км между городом Марафоном и городом Афины. Участие в нем приняли 46 спортсменов. Марафон выиграл грек Спиридон Луис, став настоящим героем своей страны.

Самый титулованный спортсмен Афинских соревнований — немец Карл Шуман. Он одержал победу в дисциплине борьба, а выиграл три первых места в гимнастических состязаниях. Больше всего медалей (пять штук) по итогам соревнований было у немца Германа Вайнгертнера.

Закрытие Олимпийских игр — 1896

На церемонии закрытия, которая состоялась 15 апреля, прозвучал олимпийский гимн, затем вручались награды первым в истории современных Олимпийских игр чемпионам. Победителей, как в Древней Греции, украшали ветвями оливы и награждали медалями. За первое место атлеты получали серебро, за второе бронзу, а третьи места оставались без медалей. За третье место стали награждать в 1904 году.

Кубертен был руководителем Олимпиады в самые сложные годы, когда Игры не были популярны и было множество финансовых трудностей. Лишь в 1924 году проводимая во Франции Олимпиада стала значимым событием — участвовало более 3 тыс. спортсменов из 44 стран. После нее Пьер де Кубертен решил оставить пост руководителя МОК, сославшись на состояние здоровья.

Пьер де Кубертен Фото: IMAGO/Albert Harlingue/Global Look Press

Какие есть Олимпийские игры в наше время

В состав Олимпийских игр входят многие виды спорта. Наравне с такими известными видами, как лёгкая атлетика, бокс, борьба, хоккей, лыжные гонки и т. д., в состав соревнований включены и менее массовые виды спорта, такие как гольф, гребной слалом, парусный спорт, керлинг и прочие.

В летних соревнованиях закреплены 28 спортивных игр, и они подразделяются на 41 дисциплину. В список дисциплин для зимних игр входят биатлон, бобслей, керлинг, коньковые и лыжные виды спорта, санный спорт, хоккей.

Это краткая история Олимпийских игр, мы рассказали о том, почему золотая олимпийская медаль — мечта любого спортсмена. Современные Олимпийские игры каждые два года дарят миру новых чемпионов, а за каждой победой стоят неимоверный труд и самоотверженный подвиг людей, идущих к цели.