29 августа 2025 в 14:54

В Забайкалье умер второй сын женщины, найденной на могиле бойца СВО

В Балее скончался старший сын умершей на могиле бойца СВО женщины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В городе Балей Забайкальского края скончался старший сын женщины, которую ранее обнаружили без признаков жизни на могиле участника СВО, сообщил региональный портал chita.ru. Молодой человек скончался спустя короткое время после трагической гибели матери и родного брата.

По информации, предоставленной изданию знакомой семьи, 28-летний местный житель тяжело переживал утрату близких людей. Он почувствовал резкое ухудшение самочувствия по дороге домой после церемонии прощания с матерью и принял решение остановиться у родственников. Когда его состояние стало критическим, обеспокоенные родные немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Со слов знакомой, медики долго не ехали на вызов, предлагая дождаться фельдшера. У мужчины открылась язва, его не удалось спасти.

Известно, что мужчина был приемным сыном и оказывал всяческую поддержку своей приемной матери после гибели брата в зоне спецоперации. Теперь в семье остались отец с инвалидностью и двое сыновей подросткового возраста.

Ранее сообщалось, что жительница Балея пришла на могилу сына, участвовавшего в СВО, и умерла. 50-летняя женщина очень переживала после его гибели в бою около донецкого населенного пункта Отрадное и часто ходила на кладбище. Местная жительница в разговоре с порталом сообщила, что тело женщины обнаружила бригада, занимающаяся рытьем могил. Покойную похоронили 26 августа.

Россия
Забайкальский край
смерти
участники СВО
