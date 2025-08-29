Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 29 августа, фото, видео

У панды Катюши появилась новая игрушка. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 29 августа?

Какая новая игрушка появилась у Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша играет с новой игрушкой зеленого цвета. При этом рядом с животным лежит палочка бамбука.

«Новая игрушка у Катюшки. Она растет, и игрушки становятся больше. Но любимая вкусная лысая палочка все равно под лапкой припрятана! На случай, если проголодается во время игры», — подписала ролик Акулова.

Пользователи Сети в комментариях обратили внимание на то, что игрушка подобрана в цвет бамбука.

«Игрушка зелененькая, прямо как любимая Катюшкина веточка бамбука! Вот она и игрушку попробовать хочет»;

«Катерина думает: есть или не есть этот шарик? Ведь он такой же зеленый, как бамбук»;

«Какая необычная игрушка у Кати», — написали они.

Как убирают вольеры панд

Светлана Акулова также показала на видео, как происходит уборка в вольерах панд.

«А так проходит уборка в вольерах панд. Даже Ян, китайский блогер, пришел это заснять», — уточнила директор столичного зоопарка.

Комментаторы отметили, что все происходит стерильно и аккуратно. Также они поблагодарили сотрудников за бережное отношение к животным.

«Все так аккуратно, стерильно и тщательно! Спасибо работникам зоопарка за то, что так бережно и с заботой относятся к нашим любимым пандочкам»;

«Какие крепкие ребята убирают! И как тщательно это делают! Респект!»;

«Спасибо, что показываете закулисье! Глаз радуется смотреть и понимать, как же заботятся в зоопарке о животных», — написали фолловеры.

Читайте также:

Погода в Москве в пятницу, 29 августа: ждать ли удущающую жару и грозы

Какие выплаты ждут россиян в сентябре 2025 года, насколько повысят пособия

Пенсии россиян вырастут в 2026 году: когда, на сколько, кого коснется