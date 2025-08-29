Этот многолетник спасет любую клумбу — цветет до самых морозов

Астранция — неприхотливый многолетник, который способен преобразить любую клумбу своими изящными соцветиями и декоративной листвой. Это растение отличается редкой выносливостью: прекрасно растет в тени, не боится засухи и морозов — и при этом цветет все лето. Его звездчатые соцветия с прицветниками-обертками выглядят как готовые букеты и идеально подходят для срезки.

Для успешного выращивания астранции достаточно посадить ее в плодородную влагоемкую почву на участке с рассеянным освещением. Растение не требует частых подкормок — достаточно внести компост весной и фосфорно-калийные удобрения в период бутонизации. Полив необходим только в засушливые периоды. Особенность астранции — способность долго стоять в срезке и сохранять декоративность в засушенном виде.

Цветение продолжается с июня по сентябрь, а если вовремя удалять увядшие соцветия, растение может зацвести повторно.

