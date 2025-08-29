День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 07:31

Посадите эти семена в сентябре — и ваш двор утонет в цветах до морозов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите красивую клумбу под окном даже осенью? Посадите эти семена в сентябре — и ваш двор утонет в цветах до морозов.

Если нужен быстрый результат, посейте настурцию — ее семена прорастают за 1-2 недели, а первые цветы появятся уже через 30 дней, создавая каскад ярких оранжевых и желтых оттенков прямо под вашим окном.

Для сентябрьского посева под окном идеально подойдет астра новобельгийская — этот неприхотливый многолетник зацветает в конце лета и продолжает радовать яркими красками до самых заморозков, выдерживая даже легкие минусовые температуры. Еще один отличный вариант — календула, которая прорастает даже при пониженных температурах и цветет до поздней осени.

Главное — выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой, перед посевом внесите компост и регулярно поливайте, особенно в сухую погоду. Эти цветы не только украсят двор, но и привлекут последних осенних бабочек и пчел, продлевая летнее настроение!

Ранее стало известно, какой цветок способен украшать сад до первых серьезных заморозков в декабре.

цветы
растения
клумбы
осень
Дарья Иванова
