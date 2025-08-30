День знаний — 2025
30 августа 2025

Назван самый подорожавший в мире товар

Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире в августе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сорта кофе робуста и арабика стали лидерами роста цен на мировых рынках в августе, сообщили РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. Первый подорожал в 1,5 раза, второй — на 29%.

Рост показали и другие позиции: сахар и соевые бобы подорожали на 4,9%, неодим — на 20%, литий — на 9,2%, молибден — на 7,7%. В то же время энергоносители заметно подешевели: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже упал на 13,2%, нефть WTI — на 8,5%, Brent — на 8%. Лидерами падения стали пиломатериалы (–19,2%), медь (–18,3%) и апельсиновый сок (–13,7%).

Ранее председатель Союза пчеловодов РФ Валерий Михеев отметил, что цены на мед в России могут вырасти. Он обратил внимание, что стоимость конечной продукции зависит от цен на необходимые анализы и исходники. По словам эксперта, пчеловоды не повышали стоимость около пяти лет, но сейчас будут вынуждены пойти на этот шаг.

Между тем стало известно, что крупные производители кондитерских изделий хотят повысить закупочные цены с 1 сентября текущего года на фоне роста издержек, увеличения трат на сухое молоко и повышения цен на какао-бобы из-за сокращения предложения в мире. Так, девять позиций Orion вырастут на 5–7%, Mondelez — на 2,3–14,3%.

