Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД

Бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба и его супруга, действующий министр иностранных дел Арзу Рана Деуба, были избиты во время массовых протестов в столице страны, сообщает India Today. По информации телеканала, политики пострадали от рук участников демонстраций.

Поводом для массовых протестов стало решение властей ограничить работу соцсетей и мессенджеров, не прошедших регистрацию. Под блокировку попали YouTube, соцсеть X, а также Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Ранее в Непале протестующие подожгли здание парламента в Катманду, офис правящей партии «Непальский конгресс» и резиденцию премьер-министра. Армия эвакуировала членов правительства вертолетами, а международный аэропорт прекратил работу. На фоне беспорядков премьер-министр Шарма Оли и члены оппозиционной партии подали в отставку.

Кроме того, в результате массовых протестов погибли 19 человек, более 500 пострадали. Столкновения между демонстрантами и силовиками произошли у федерального парламента и в других районах Катманду, приведя к значительным жертвам и разрушениям.