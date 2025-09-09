Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:21

Посольство России прояснило ситуацию с аэропортами Непала

Посольство РФ: все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября

Протестующие возле горящих баррикад Протестующие возле горящих баррикад Фото: NARENDRA SHRESTHA / EPA

Все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября, сообщило посольство РФ в азиатской стране в Telegram-канале. По данным дипломатического представительства, соответствующее решение обнародовал Совет по туризму и местных авиакомпаний.

По информации Совета по туризму и местных авиакомпаний, все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 00:00 часов 11 сентября. Не исключено, дальнейшие продление закрытия, — говорится в сообщении.

В посольстве призвали учитывать это при планировании своих перемещений по стране. В сообщении диппредставительства также попросили постараться минимизировать движение по Непалу.

Ранее участники протестов подожгли непальский аэропорт в городе на юге страны Бхайрахава. По данным источника, огонь также охватил четыре правительственных транспортных средства.

Участники беспорядков в ходе протестов также раздели министра финансов Непала Прасада Пауделя до нижнего белья, надев на него шлем. Политик получил нокдаун, пытаясь убежать от разъяренных соотечественников. Некоторое время его волокли по дороге.

посольства
Россия
Непал
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трусливое нападение»: в ОАЭ отреагировали на израильский удар по Катару
Владельцы зоогостиницы Dog Town избежали наказания
Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.