Посольство России прояснило ситуацию с аэропортами Непала Посольство РФ: все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября

Все аэропорты Непала будут закрыты до 11 сентября, сообщило посольство РФ в азиатской стране в Telegram-канале. По данным дипломатического представительства, соответствующее решение обнародовал Совет по туризму и местных авиакомпаний.

По информации Совета по туризму и местных авиакомпаний, все аэропорты Непала будут закрыты по меньшей мере до 00:00 часов 11 сентября. Не исключено, дальнейшие продление закрытия, — говорится в сообщении.

В посольстве призвали учитывать это при планировании своих перемещений по стране. В сообщении диппредставительства также попросили постараться минимизировать движение по Непалу.

Ранее участники протестов подожгли непальский аэропорт в городе на юге страны Бхайрахава. По данным источника, огонь также охватил четыре правительственных транспортных средства.

Участники беспорядков в ходе протестов также раздели министра финансов Непала Прасада Пауделя до нижнего белья, надев на него шлем. Политик получил нокдаун, пытаясь убежать от разъяренных соотечественников. Некоторое время его волокли по дороге.