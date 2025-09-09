Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:23

В Непале резко выросло число пострадавших во время массовых протестов

Himalayan Times: более 500 человек пострадали в Непале во время протестов

Протестующие возле горящих баррикад Протестующие возле горящих баррикад Фото: NARENDRA SHRESTHA / EPA

Более 500 человек пострадали в Непале во время массовых протестов, сообщило издание Himalayan Times. При этом 19 жителей погибли.

В результате столкновений между протестующими и силовиками у федерального парламента и в других местах Катманду 19 человек погибли и более 500 пострадали, — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры ушли в отставку на фоне массовых протестов из-за блокировки соцсетей. По данным издания, их перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.

Также сообщалось, что протестующие подожгли отель Hilton, связанный с сыном премьер-министра Непала. В гостинице могли находиться россияне. Также под огонь попали дом Шарма Оли, здание правящей партии и парламент.

До этого власти Непала объявили комендантский час в Катманду и соседнем районе Лалитпур. На этот период под запретом остаются демонстрации, массовые собрания и митинги. Меры введены после призывов протестующих выйти на новые акции.

Непал
протесты
пострадавшие
столкновения
