Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:20

Педиатр оценил безопасность прививок в преддверии сезона вакцинации

Педиатр Тимаков: все вакцины безопасны для человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серьезные негативные реакции на вакцины сведены к минимуму, заявил врач-педиатр Евгений Тимаков. По его словам, которые передает RT, современные методы производства и очистки препаратов не дают токсических веществ.

Реакции индивидуальны. Один после прививки вообще ничего не замечает, у другого болит рука, у третьего — температура, у четвертого — еще что-то. <…> Один случай на 1–2 млн прививок. И то если есть определенная генетическая предрасположенность, — отметил Тимаков.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали начало осени — сентябрь или октябрь — оптимальным временем для вакцинации от гриппа. В ведомстве отметили, что в первую очередь привиться следует тем, кто входит в группы риска, а именно беременным женщинам, пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями.

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина от рака — индивидуальный препарат, который изготавливают по генетическим материалам пациентов. Поэтому, по его словам, ее будет нельзя купить в аптеке, как любое другое лекарство.

вакцины
Россия
врачи
прививки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трусливое нападение»: в ОАЭ отреагировали на израильский удар по Катару
Владельцы зоогостиницы Dog Town избежали наказания
Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.