Педиатр оценил безопасность прививок в преддверии сезона вакцинации

Серьезные негативные реакции на вакцины сведены к минимуму, заявил врач-педиатр Евгений Тимаков. По его словам, которые передает RT, современные методы производства и очистки препаратов не дают токсических веществ.

Реакции индивидуальны. Один после прививки вообще ничего не замечает, у другого болит рука, у третьего — температура, у четвертого — еще что-то. <…> Один случай на 1–2 млн прививок. И то если есть определенная генетическая предрасположенность, — отметил Тимаков.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали начало осени — сентябрь или октябрь — оптимальным временем для вакцинации от гриппа. В ведомстве отметили, что в первую очередь привиться следует тем, кто входит в группы риска, а именно беременным женщинам, пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями.

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина от рака — индивидуальный препарат, который изготавливают по генетическим материалам пациентов. Поэтому, по его словам, ее будет нельзя купить в аптеке, как любое другое лекарство.