Президент России Владимир Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус» в Сочи, сообщил корреспондент ТАСС. Предполагается, что глава государства посетит Научно-технологический университет «Сириус».

Путин намерен осмотреть и лабораторный комплекс, говорится в сообщении. Российский лидер также проведет встречу с молодыми учеными.

Ранее Путин посетил интерактивный цифровой лес во владивостокском филиале Национального центра «Россия». Он осмотрел экспозицию и «встретил» цифровых дальневосточного леопарда и уссурийского тигра. Выставка посвящена теме «Живое наследие Приморья» и включает экспозиции об истории региона, а также инсталляцию «Маяк».

Также он стал первым посетителем музея 155-й бригады морской пехоты ТОФ во владивостокском филиале Национального центра «Россия». Экспозиция, размещенная на первом этаже центра, рассказывает о подвигах бойцов соединения.

До этого президент России побывал в Сарове на выставке, посвященной развитию научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах страны. Ему представили проекты из Сарова, Снежинска, Лесного, Железногорска и Обнинска.