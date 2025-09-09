Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач попал под проверку, выполнив 21 кесарево сечение за 10 часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хирург городской больницы в Гувахати в индийском штате Ассам выполнил 21 кесарево сечение за 10 часов, после чего попал под подозрение местных органов здравоохранения, сообщает The Times of India. В частности, представители ведомства выразили обеспокоенность тем, соблюдает ли врач утвержденные протоколы. Кроме того, они потребовали отчет по каждой операции.

Окружное управление здравоохранения направило старшему гинекологу гражданской больницы в округе Моригаон штата Ассам официальное уведомление в связи с утверждениями о несоблюдении правил стерилизации и безопасности пациентов после проведения 21 операции кесарева сечения в течение 10 часов, — говорится в публикации.

В местном департаменте здравоохранения утверждают, что в ходе проверки в больнице обнаружены грубые нарушения по части предоперационных и послеоперационных записей. Также были выявлены проблемы со стерильностью медицинских инструментов. При этом сам хирург утверждает, что кесарево сечение требует лишь 15-25 минут.

Ранее в американском штате Колорадо 56-летний пациент скончался во время операции, пока медицинский персонал играл в музыкальное бинго. Врачи не заметили ухудшения состояния больного.

