Мужчина на собственных похоронах подал признаки жизни

В Индии мужчина начал подавать признаки жизни во время собственных похорон, после этого его немедленно доставили обратно в медицинское учреждение, сообщает издание NDTV. Несколько дней назад этот мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая.

Его поместили в частную клинику. Родственники рассказали, что врачи сообщили им о невозможности спасти пациента, после чего семья начала подготовку к погребению. Один из членов семьи рассказал, что, когда они уже готовились к захоронению, мужчина неожиданно пошевелился и начал кашлять. Его сразу же отвезли в районную больницу, где он сейчас находится на искусственной вентиляции легких. Состояние пациента характеризуется как тяжелое, но стабильное.

Администрация частной клиники опровергла утверждения родственников. Представители медучреждения предположили, что семья могла неправильно понять медицинскую терминологию, которую использовали врачи при объяснении состояния больного.

Ранее в индийской деревне Аттамау местная жительница спустя семь лет обнаружила своего супруга, который пропал без вести. Она увидела его на видео в социальных сетях. Исчезновение мужчины по имени Джитендра произошло в 2018 году, через год после их свадьбы. Женщина случайно увидела в интернете видеоролик, где узнала своего мужа. После быстрого расследования выяснилось, что все эти годы Джитендра проживал с другой женщиной.