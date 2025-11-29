Скончалась журналист Лидия Чешкова Журналист и публицист Лидия Чешкова умерла на 92-м году жизни

Журналист и публицист Лидия Чешкова, работавшая в издании «Вокруг света», ушла из жизни, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Женщине был 91 год.

Вчера (28 ноября. — NEWS.ru) на 92-м году жизни скончалась журналист и публицист Лидия Александровна Чешкова, посвятившая всю свою жизнь изданию «Вокруг света», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Чешкова была представителем классической школы журналистики, где особое внимание уделяется изящной обработке русского языка, глубине внутреннего восприятия и широте знаний. Церемония прощания с ней пройдет 2 декабря в 11:30 в храме иконы Божией Матери.

