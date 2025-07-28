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28 июля 2025 в 17:08

Пациент умер на операционном столе, пока врачи играли в игру

HealthExec: врачи в США не заметили смерть пациента из-за музыкального бинго

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

56-летний пациент скончался во время операции в американском штате Колорадо, пока медицинский персонал играл в музыкальное бинго, сообщает издание HealthExec. Трагедия случилась в хирургическом центре InSight города Лоун-Три, где врачи не заметили ухудшения состояния больного.

У Барта Райтера произошла остановка дыхания во время операции в хирургическом центре InSight в городе Лоун-Три, штат Колорадо. Врачи не заметили изменений в жизненных показателях пациента, поскольку монитор был отключен. Сам хирург отрицает, что знал об этом, — сказано в материале.

Пациент поступил в клинику для планового удаления катаракты, однако во время вмешательства медики отвлеклись на развлечения. Как выяснилось, хирург и анестезиолог в этот момент играли в музыкальное бинго, угадывая хиты 1970–1980-х годов. Их увлечение игрой привело к тому, что они не заметили ухудшения состояния Райтера, что в итоге вызвало остановку сердца.

После трагедии вдова погибшего подала в суд на медработников. Хирург попытался переложить ответственность на коллегу, обвинив его в отключении монитора. Несмотря на серьезность происшествия, врачи не признали вину, а конфликт был урегулирован в досудебном порядке.

Ранее издание Mirror сообщало, что житель Великобритании пострадал от врачебной ошибки, его позвоночник сломался в четырех местах. Медики решили, что у пациента вирусная инфекция, а на самом деле мужчина болел раком крови.

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