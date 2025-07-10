Позвоночник мужчины сломался в четырех местах из-за врачебной ошибки

Житель Великобритании пострадал от врачебной ошибки, его позвоночник сломался в четырех местах, сообщает издание Mirror. Медики решили, что у пациента вирусная инфекция, а на самом деле мужчина болел раком крови.

По информации издания, до уточнения диагноза британец жаловался на боли в спине и онемение в ногах. Врач общей практики списал симптомы на вирусное заболевание, но пациент не поверил его словам. После тщательного обследования выяснилось, что у мужчины разновидность рака крови — миеломная болезнь.

В итоге оказалось, что позвоночник жителя Великобритании сломался в нескольких местах. А один из дисков будто вовсе растворился. Мужчине пришлось пройти через лучевую и химиотерапию. Также он 14 дней проходил в бандаже для «стабилизации» позвоночника, а затем заново учился ходить.

Ранее житель Великобритании почувствовал себя плохо после одного бокала пива. Оказалось, что симптом указывал на рак у 50-летнего тренера по теннису из Хартфордшира. Сначала в больнице решили, что появившаяся на шее у спортсмена опухоль — это киста, но у пациента стало падать зрение. Тщательный анализ показал другие результаты. Выяснилось, что опухоль — это меланома.