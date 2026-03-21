Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 21:32

В Челябинске муж сломал жене позвоночник за желание развестись

В Челябинске мужчина сломал жене позвоночник после ее решения о разводе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Челябинске мужчина напал на жену после того, как она сообщила о намерении развестись, передает Telegram-канал Readovka.news. Он дождался ее в подъезде, затем затащил в квартиру, где избил и сломал позвоночник.

По словам подруги пострадавшей, злоумышленник заранее подготовил нож и скотч. После нападения он забрал золотые украшения женщины и сдал их в ломбард.

Уголовное дело до сих пор не возбуждено, несмотря на видеозаписи и чеки. Ранее этот мужчина уже врывался с топором в магазин отца пострадавшей.

Ранее сообщалось, что курьер избил девушку из-за конфликта на дороге в центре Воронежа. Доставщик на мопеде не поделил дорогу с автомобилем Volkswagen.

До этого москвичка заявила о нападении во время свидания в элитном ресторане. По словам девушки, кавалер по имени Эльвин внезапно ударил ее во время встречи в баре «Луч». Она подчеркнула, что персонал заведения не вмешался в конфликт. Девушка добавила, что мужчина давно посещает этот ресторан, его «все знают».

Кроме того, житель Верхней Пышмы в Свердловской области избил женщину в подъезде жилого дома. Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. В ролике отчетливо видно, как мужчина избивает потерпевшую на глазах у свидетельницы.

переломы
нападения
Челябинск
позвоночник
Самое популярное
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.