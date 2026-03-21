В Челябинске муж сломал жене позвоночник за желание развестись В Челябинске мужчина сломал жене позвоночник после ее решения о разводе

В Челябинске мужчина напал на жену после того, как она сообщила о намерении развестись, передает Telegram-канал Readovka.news. Он дождался ее в подъезде, затем затащил в квартиру, где избил и сломал позвоночник.

По словам подруги пострадавшей, злоумышленник заранее подготовил нож и скотч. После нападения он забрал золотые украшения женщины и сдал их в ломбард.

Уголовное дело до сих пор не возбуждено, несмотря на видеозаписи и чеки. Ранее этот мужчина уже врывался с топором в магазин отца пострадавшей.

