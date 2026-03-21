Курьер зверски впечатал девушку в кузов машины и попал на видео Курьер избил девушку за рулем Volkswagen в центре Воронежа

Курьер избил девушку из-за конфликта на дороге в центре Воронежа. Доставщик на мопеде не поделил дорогу с автомобилем Volkswagen.

Во время спора мужчина задел машину, после чего ситуация обострилась. Когда водитель вышла из автомобиля, курьер схватил ее и ударил несколько раз о кузов машины.

Проезжавший мимо автомобиль остановился, из него вышел мужчина и оттащил агрессора. Позже на помощь пришли другие очевидцы. Заявление в полицию от пострадавшей на данный момент не поступало.

