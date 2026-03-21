Курьер зверски впечатал девушку в кузов машины и попал на видео

21 марта 2026 в 12:11

Курьер избил девушку за рулем Volkswagen в центре Воронежа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Курьер избил девушку из-за конфликта на дороге в центре Воронежа. Доставщик на мопеде не поделил дорогу с автомобилем Volkswagen.

Во время спора мужчина задел машину, после чего ситуация обострилась. Когда водитель вышла из автомобиля, курьер схватил ее и ударил несколько раз о кузов машины.

Проезжавший мимо автомобиль остановился, из него вышел мужчина и оттащил агрессора. Позже на помощь пришли другие очевидцы. Заявление в полицию от пострадавшей на данный момент не поступало.

Ранее москвичка заявила о нападении во время свидания в элитном ресторане. По словам девушки, кавалер по имени Эльвин внезапно ударил ее во время встречи в баре «Луч». Она подчеркнула, что персонал заведения не вмешался в конфликт. Девушка добавила, что мужчина давно посещает этот ресторан, его «все знают».

Житель Верхней Пышмы в Свердловской области до этого избил женщину в подъезде жилого дома. Произошедшее попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. В ролике отчетливо видно, как мужчина избивает потерпевшую на глазах у свидетельницы.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

