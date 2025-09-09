В Минтруде сообщили хорошие новости о российской экономике

Экономика России на протяжении последних двух лет показывает темпы роста, превышающие среднемировые показатели, заявил статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Выступая на 78-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам в Женеве, он привел конкретные цифры экономического развития, передает ТАСС.

За последние два года экономика России росла темпами выше среднемировых — в прошлом году ВВП вырос на 4,3% после 4,1% в 2023 году, — сообщил представитель Минтруда.

Он подчеркнул, что такая позитивная динамика стала результатом целенаправленной экономической политики. По словам Пудова, основной вклад в рост экономики внесли увеличение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса. Значительную роль также сыграли рост производительности труда, снижение уровня безработицы и увеличение реальных доходов населения.

Замминистра отметил достижения в области поддержки экспорта и либерализации торговых норм. Особое внимание он уделил улучшению инвестиционного климата и повышению эффективности реализации государственных программ.

78-я сессия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам проходит в Женеве с 8 по 26 сентября. В работе сессии принимают участие эксперты из Зимбабве, Колумбии, Лаоса, Нидерландов, России и Чили.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал дальнейшее уменьшение стоимости заимствований в стране. По его словам, текущий тренд на снижение ключевой ставки сохранится.