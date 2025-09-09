Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:08

Жена Михаила Ширвиндта призналась об окончании любви в браке

Анастасия Ширвиндт Анастасия Ширвиндт Фото: Социальные сети

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта и писательница Анастасия Ширвиндт призналась в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена), что в их браке закончилась любовь. По ее словам, это естественный процесс, который происходит во многих парах.

Любовь заканчивается. Как нейрофизиологический процесс. Во всех парах. И наша не исключение. <...> Но что же случается, если люди предвидели гормональный провал и завязали между собой ниточки смыслов, которые со временем оказались крепче канатов? Случаются общие тайны и известная только вам двоим система знаков. <...> Так из объектов страсти мы превращаемся в субъектов реальных жизненных отношений, — написала Анастасия.

Известно, что их роман начался, когда писательнице было 22 года, а телеведущему — 54. Они познакомились на съемках программы «Хочу все знать». В 2019 году пара поженилась, а в 2020-м у них родился сын Михаил.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров и его бывшая жена Полина совместно посетили школу в честь Дня знаний, где учатся их дети. Девушка подчеркнула, что воспитание детей остается для них приоритетом.

