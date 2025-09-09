Слова Зеленского о «победе» Украины вызвали возмущение в Верховной раде Дубинский: Зеленского устроит Украина в пределах Львовской области

Украинского лидера Владимира Зеленского устроит Украина лишь в пределах Львовской области, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в настоящий момент в СИЗО, в своем Telegram-канале. Его возмутили заявления главы государства о «победе», если стране удастся сохранить хотя бы часть территорий.

Его явно устроит, если «Украина» сожмется до территории Львовской области, — высказался депутат.

Ранее политолог Владимир Скачко отметил, что заявление украинского лидера о «победе» страны в первую очередь рассчитано на граждан на фоне возможных президентских выборов. По его мнению, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам Запада по удержанию «антироссийского прокси» в сердце Европы.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что слова Зеленского о победе напоминают цитату из русской песни. По его мнению, высказывание близко к строкам из песни Игоря Растеряева «Русская дорога»: «Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем — это мы вперед идем».