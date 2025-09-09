Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:37

Стало известно, сколько денег принесет в бюджет продажа компаний

Силуанов: Минфин рассчитывает заработать до 100 млрд рублей на продаже компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году бюджет получил около 30 млрд рублей от сделок по продаже компаний, поступивших в казну по решениям судов, сообщил в эфире радио РБК министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что до конца года планируются новые сделки, и Минфин рассчитывает привлечь до 100 млрд рублей.

Мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок, — подчеркнул Силуанов.

Министр не назвал компаний, продажа которых принесла около 30 млрд рублей. Из крупных активов известно о реализации в этом году 57,43% акций Башкирской содовой компании (БСК). Их купил холдинг «Росхим». Сумму сделки Росимущество оценило в 17 млрд рублей.

Силуанов также заявил, что Минфин России планирует до конца 2025 года продать инвестору московский аэропорт Домодедово, перешедший в госсобственность. По его словам, ведомство заинтересовано в быстрой реализации этого актива. На покупку воздушной гавани уже есть претендент, однако его личность Силуанов раскрывать не стал. Продажа Домодедово будет осуществлена через открытые торги для соблюдения рыночной стоимости имущества, резюмировал он.

Антон Силуанов
Минфин
компании
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Женщина стала матерью после шести рецидивов рака
Диетолог рассказала, чем полезен лук
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.