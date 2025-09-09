Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Один из крупнейших аэропортов России выставят на продажу

Силуанов: аэропорт Домодедово планируют продать инвестору до конца 2025 года

Минфин России планирует до конца 2025 года продать инвестору московский аэропорт Домодедово, перешедший в госсобственность, заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. По его словам, ведомство заинтересовано в быстрой реализации этого актива.

Продажи Домодедово в плане есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс, — подчеркнул министр.

На покупку воздушной гавани уже есть претендент, однако его личность Силуанов раскрывать не стал. Продажа Домодедово будет осуществлена через открытые торги для соблюдения рыночной стоимости имущества, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово был избран глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Решение приняли на первом заседании нового состава совета после перевода авиагавани в государственную собственность.

До этого стало известно, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил о готовности инвестировать в Домодедово. По его мнению, финансовые проблемы воздушной гавани должен решать стратегический инвестор, а не государство.

