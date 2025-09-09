Один из крупнейших аэропортов России выставят на продажу

Продажи Домодедово в плане есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс, — подчеркнул министр.

На покупку воздушной гавани уже есть претендент, однако его личность Силуанов раскрывать не стал. Продажа Домодедово будет осуществлена через открытые торги для соблюдения рыночной стоимости имущества, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово был избран глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров. Решение приняли на первом заседании нового состава совета после перевода авиагавани в государственную собственность.

До этого стало известно, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил о готовности инвестировать в Домодедово. По его мнению, финансовые проблемы воздушной гавани должен решать стратегический инвестор, а не государство.