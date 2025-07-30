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30 июля 2025 в 10:21

Совладелец Внуково захотел инвестировать в Домодедово

Совладелец Внуково Ванцев готов инвестировать в аэропорт Домодедово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил о готовности инвестировать в аэропорт Домодедово, который в июне перешел в государственную собственность. В интервью РБК он отметил, что финансовые проблемы воздушной гавани должен решать стратегический инвестор, а не государство.

У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово, — поделился Ванцев.

По его мнению, государству же стоит вкладываться в развитие инфраструктуры аэропорта, а старые долги предыдущих хозяев должен погасить новый инвестор.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства. Решение принято по итогам разбирательства, начатого в январе текущего года.

Владеющее активами аэропорта ООО «ДМЕ Холдинг» полностью получило Росимущество. Гендиректором ООО «Домодедово Эрфилд», которое управляет «Домодедово Интегрейшн», «Домодедово Пэссенджер Терминал», «Домодедово Фьюэл Фасилитис» и другими связанными с воздушной гаванью структурами, стал бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов.

Россия
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