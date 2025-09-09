В Минфине РФ отметили интерес компаний США к инвестированию в Россию

Среди американских компаний есть интерес к инвестированию в Россию, заявил в эфире радиостанции РБК министр финансов РФ Антон Силуанов. В свою очередь Москва также намерена взаимодействовать с бизнесом из США, отметил он.

Есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации, — сказал Силуанов.

Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов заявил, что американские компании демонстрируют готовность к возвращению на российский рынок после нормализации политической обстановки. По его словам, достичь согласия возможно благодаря взвешенной и мудрой политике руководителей обеих стран.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американская компания ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок. Речь идет о проекте «Сахалин‑1», куда организация готова вернуться при условии одобрения со стороны правительств России и США в рамках мирного процесса по Украине. Генеральный директор Даррен Вудс обсуждал вопрос возвращения компании в РФ с президентом США Дональдом Трампом в последние недели.