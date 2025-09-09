Невролог назвала главные признаки осенней депрессии

Осенняя депрессия проявляется такими симптомами, как апатия, подавленность, бессонница и тяга к вредной еде, что приводит к набору веса, заявила РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, также человек теряет интерес к занятиям, которые недавно приносили удовольствие.

Сезонное аффективное расстройство можно заподозрить, если из года в год в осенне-зимний период появляется чувство апатии и большую часть времени человек грустит. <...> Он теряет интерес к занятиям, которые недавно приносили удовольствие, быстро устает, но при этом не может заснуть, — рассказала Демьяновская.

Ранее главный внештатный специалист общей врачебной практики Министерства здравоохранения РК Алексей Музыка заявил, что от постоянного стресса избавиться тяжелее, чем от алкогольной и табачной зависимости. По его словам, любая зависимость лечится при желании.