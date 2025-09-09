Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 15:18

Стало известно, какие затмения в 2026 году будет видно с территории России

Астроном Боруха: жители РФ в 2026 году увидят два лунных и солнечное затмения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 2026 году с территории России можно будет наблюдать два лунных и одно солнечное затмение, рассказала в беседе с NEWS.ru астроном, лектор Мария Боруха. По ее словам, ближайшее из них — полное лунное затмение — произойдет 3 марта. Его будет видно жителям восточной части страны.

Красную Луну, полностью попавшую в тень Земли, увидят, например, во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Магадане. Во Владивостоке затмение продлится с 19:50 до 23:17. Можно наблюдать как невооруженным глазом, так и с помощью телескопа или бинокля, — сообщила эксперт.

Следующим будет частичное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа 2026 года. Его можно будет увидеть на западе России. В Калининграде и Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республике Карелия, Псковской области и части Архангельской области будет большая фаза затмения (более 79%), указала астроном. По ее словам, в Москве затмение тоже будет видно, но фаза будет значительно меньше.

28 августа 2026 года произойдет частное лунное затмение. Жители некоторых регионов России смогут увидеть небольшую его часть.

В Санкт-Петербурге и Калининграде будет видна очень маленькая фаза затмения: лишь маленький темный ущерб на диске Луны. Наблюдать: 5:33–5:50 по Московскому времени. Есть шансы заметить невооруженным глазом, но лучше наблюдать с помощью телескопа или бинокля, — посоветовала Боруха.

Ранее в NASA объявили, что самое долгое за последние 30 лет солнечное затмение состоится 2 августа 2027 года. По информации космического агентства, общая продолжительность затмения составит более шести минут.

Анна Акимова
А. Акимова
