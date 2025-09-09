Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сомнолог рассказала, почему людей могут преследовать кошмары

Сомнолог Черкасова: кошмары могут сигнализировать о стрессе и болезнях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянные ночные кошмары могут сигнализировать о проблемах со здоровьем, стрессе, переутомлении или эмоциональной перегрузке, заявила врач-сомнолог София Черкасова. По ее словам, которые передает Pravda.Ru, прекратить их поможет здоровый образ жизни и умеренное пользование смартфоном.

Кошмары чаще всего связаны с психоэмоциональным состоянием человека. Стресс, кризисы, умственная и эмоциональная нагрузка провоцируют появление неприятных образов во сне, — уточнила сомнолог.

Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что у младшеклассников потребность во сне значительно выше, чем у детей постарше. По словам специалиста, понимание норм сна позволяет родителям правильно устанавливать время укладывания ребенка, что облегчает утреннее пробуждение.

Сомнолог Павел Кудинов ранее рассказал, что повышенная сонливость днем и ночные пробуждения для посещения туалета могут быть признаками апноэ во сне. Также тревожным симптомом является повышение артериального давления по утрам.

