Стало известно, сколько денег принесет в бюджет продажа компаний

В 2025 году бюджет получил около 30 млрд рублей от сделок по продаже компаний, поступивших в казну по решениям судов, сообщил РБК министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что до конца года планируются новые сделки, и Минфин рассчитывает привлечь до 100 млрд рублей.

Мы за то, чтобы эти компании, естественно, не держать в казне, не управлять ими как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок, — подчеркнул Силуанов.

Министр не уточнил, какие именно компании были проданы, но известно, что в этом году реализованы 57,43% акций Башкирской содовой компании (БСК). Покупателем выступил холдинг «Росхим», а Росимущество оценило сделку в 17 млрд рублей.

Силуанов также заявил, что Минфин России планирует до конца 2025 года продать инвестору московский аэропорт Домодедово, перешедший в госсобственность. По его словам, ведомство заинтересовано в быстрой реализации этого актива. На покупку воздушной гавани уже есть претендент, однако его личность Силуанов раскрывать не стал. Продажа Домодедово будет осуществлена через открытые торги для соблюдения рыночной стоимости имущества, резюмировал он.