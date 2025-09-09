Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 19:23

«Нисколько»: миллиардер из США встал в ступор от одного вопроса об Украине

Миллиардер Кьюбан признался в отсутствии планов направлять средства Украине

Марк Кьюбан Марк Кьюбан Фото: DeeCee Carter/IMAGO/Global Look Press

Американский миллиардер Марк Кьюбан в беседе с Такером Карлсоном в подкасте All-In на YouTube заявил, что Украине следует оказывать финансовую поддержку, однако сам он этого не делал и делать не собирается. В ответ Карлсон отметил, что многие говорят о помощи Киеву, но на деле перечислять средства украинскому правительству не намерены.

Нисколько, — ответил Кьюбан на вопрос Карлсона, сколько тот потратил на финансовую помощь Украине.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила исключить расходы на поддержку Украины и других государств из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, стартующий 1 октября. В своем видеообращении она подчеркнула необходимость отказаться от выделения Киеву $600 млн (49 млрд рублей) и запретить включение подобной помощи в будущие бюджеты государства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает от союзников ежемесячного финансирования в размере не менее $1 млрд (940 млрд рублей) для закупки американского вооружения.

