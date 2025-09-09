В РСТ назвали число российских туристов в охваченном протестами Непале РСТ: в Непале сейчас находится не более пяти российских туристов

На данный момент в Непале, где проходят протесты, находится не более пяти россиян, организовавших поездку через туроператоров, заявили NEWS.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По их данным, ни один из путешественников не сообщал о желании вернуться в Россию, несмотря на массовые беспорядки.

Российский союз туриндустрии внимательно следит за развитием ситуации в Непале. Данное направление — абсолютно нишевое. Число наших туристов, приезжающих в Непал, не превышает 30 человек в год. На данный момент там находится не более пяти человек, которые приобретали тур через туроператоров. Никто из них не сообщал о желании срочно вернуться в Россию. Те, кто самостоятельно оформляли поездку, сами отвечают за себя, поэтому отследить их невозможно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Непала устроили массовые протесты из-за решения местных властей запретить некоторые соцсети и мессенджеры. Во время митингов пострадали более 500 человек, есть погибшие.

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры на фоне происходящего ушли в отставку. По данным СМИ, их перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.