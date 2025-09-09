Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 13:31

В РСТ назвали число российских туристов в охваченном протестами Непале

РСТ: в Непале сейчас находится не более пяти российских туристов

Протестующие в Катманду Протестующие в Катманду Фото: Sunil Sharma/ZUMA Press Wire/ТАСС

На данный момент в Непале, где проходят протесты, находится не более пяти россиян, организовавших поездку через туроператоров, заявили NEWS.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По их данным, ни один из путешественников не сообщал о желании вернуться в Россию, несмотря на массовые беспорядки.

Российский союз туриндустрии внимательно следит за развитием ситуации в Непале. Данное направление — абсолютно нишевое. Число наших туристов, приезжающих в Непал, не превышает 30 человек в год. На данный момент там находится не более пяти человек, которые приобретали тур через туроператоров. Никто из них не сообщал о желании срочно вернуться в Россию. Те, кто самостоятельно оформляли поездку, сами отвечают за себя, поэтому отследить их невозможно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Непала устроили массовые протесты из-за решения местных властей запретить некоторые соцсети и мессенджеры. Во время митингов пострадали более 500 человек, есть погибшие.

Премьер Непала Кхадга Прасад Шарма Оли и другие министры на фоне происходящего ушли в отставку. По данным СМИ, их перевезли на вертолетах из апартаментов в главном административном здании правительства в более безопасные места.

Непал
туристы
Россия
РСТ
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тюменским детям пришлось освоить необычный путь до школы из-за дождя
В российском регионе занялись «перевоспитанием» алкомаркетов
Додик попросил Лаврова помочь Республике Сербской в ООН
Юрист объяснил, куда жаловаться на банк в случае удержания им денег
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД высказались о Западе из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.