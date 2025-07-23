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23 июля 2025 в 21:22

Украинский пограничник бросил оружие в лесу и убежал в страну ЕС

Украинский пограничник Гуга бросил в лесу оружие и сбежал в Венгрию

Фото: Социальные сети

Украинский пограничник Виталий Гуга бросил табельное вооружение в лесу и самовольно покинул свой пост на границе с Венгрией, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу. Штаб-сержант, являющийся уроженцем Ужгорода, сбежал в районе пограничного знака № 336 в Закарпатье.

Гуга оставил в лесной местности около своего поста автомат АК-74, а также пистолет Форт-12Р, говорится в сообщении. Кроме того, пограничник бросил там же бронежилет, спецсредства и прочее снаряжение. Вереница следов вела в сторону венгерской территории.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что массовое дезертирство в рядах ВСУ связано с тем, что украинские солдаты находятся в состоянии страха, а также осознают свою участь. Военное руководство Украины в попытке компенсировать провал в Курской области кидает в бой резервы, однако бойцы понимают, что могут рассчитывать лишь на плен или смерть. По мнению эксперта, масштабы дезертирства будут лишь возрастать.

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