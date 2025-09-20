«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 05:02

США заблокировали экспорт некоторого оружия в Европу

The Atlantic: США ограничили экспорт оружия в ЕС

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США ввела временные ограничения на экспорт отдельных категорий вооружений европейским союзникам, в частности ЗРК Patriot, передает журнал The Atlantic. Согласно источнику, данная мера обусловлена необходимостью восполнения собственных арсеналов американской армии.

Уточняется, что заместитель министра обороны Элбдридж Колби выступил с инициативой пересмотра системы международных военных поставок. Он выразил несогласие с планируемой продажей зенитно-ракетных комплексов Patriot Дании, указав на их дефицит в Вооруженных силах США.

Министерство обороны США сформировало перечень дефицитных видов вооружений, экспорт которых будет приостановлен, дополнил собеседник издания. Он отметил, что в настоящее время не сообщается о сроках действия ограничений, точном количестве затронутых систем вооружения или возможных исключениях из установленного реестра.

Тем временем премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что заявление российского посла Барбина о «безумии» не повлияет на решение страны закупить дальнобойное вооружение — ракеты и беспилотники. Она заверила, что страна «не даст себя запугать».

США
ЗРК Patriot
Дания
Европа
