16 октября 2025 в 12:27

Российские бойцы разнесли кабину управления ЗРК Patriot

МО РФ: войска поразили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России ликвидировали ключевые компоненты американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежащего ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. Так, были уничтожены кабина управления и пусковая установка данной системы.

Уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — сказано в сообщении.

Кроме того, российские подразделения нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивают электроснабжение предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В сообщении ведомства уточняется, что для выполнения этих задач применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а ракеты и артиллерия.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил о значительном снижении эффективности американских зенитных ракетных комплексов Patriot на территории Украины. По его данным, показатель успешности перехвата целей уменьшился с 42% до 6%.

