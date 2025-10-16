Российские бойцы разнесли кабину управления ЗРК Patriot

Вооруженные силы России ликвидировали ключевые компоненты американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежащего ВСУ, говорится в сводке Минобороны РФ. Так, были уничтожены кабина управления и пусковая установка данной системы.

Уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, — сказано в сообщении.

Кроме того, российские подразделения нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивают электроснабжение предприятий украинского военно-промышленного комплекса. В сообщении ведомства уточняется, что для выполнения этих задач применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а ракеты и артиллерия.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил о значительном снижении эффективности американских зенитных ракетных комплексов Patriot на территории Украины. По его данным, показатель успешности перехвата целей уменьшился с 42% до 6%.