20 сентября 2025 в 06:34

Кошка любит спать на батарее? Вот, чем это грозит ее здоровью

Многие кошки обожают тепло и часами устраиваются на батареях, особенно зимой. Это выглядит мило, но привычка может обернуться проблемами. Слишком высокая температура для животного не так безобидна, как кажется хозяевам.

Сон на горячей поверхности часто вызывает обезвоживание и пересыхание кожи, что приводит к зуду, трещинам и выпадению шерсти. У кошки может ухудшиться состояние лап и подушечек, ведь они тоньше и чувствительнее человеческой кожи. Еще одна опасность — перегрев. Животное не всегда вовремя уходит с батареи, а лишнее тепло перегружает сердце и сосуды. У пожилых кошек и питомцев с хроническими болезнями риск осложнений особенно велик. Кроме того, постоянное пребывание в сухом и жарком месте влияет на слизистые, повышает вероятность простуд и проблем с дыханием.

Чтобы сохранить здоровье любимца, стоит предложить ему мягкую лежанку рядом с батареей или повесить специальную полку. Так кошка получит комфортное тепло, но без риска перегрева и обезвоживания.

Ранее также сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.

