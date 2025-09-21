Куриные рулетики с плавленым сыром: готовим за 30 минут

Ищете блюдо, которое порадует всю семью? Куриные рулетики с плавленым сыром и зеленью — именно то, что вам нужно! Это блюдо универсально: подходит и для повседневного стола, и для праздничного. А главное — готовится оно на удивление просто, из доступных продуктов, которые наверняка найдутся в вашем холодильнике.

Для рулетиков возьмите 600 граммов куриной грудки, посолите и поперчите по вкусу. Для начинки подготовьте 200 граммов плавленого сыра, 20 граммов зелёного лука, 15 граммов петрушки и 12 граммов чеснока.

Для гарнира понадобится 250 граммов длиннозёрного риса, по столовой ложке сливочного и растительного масла, соль, перец и куркума по вкусу.

Начните с подготовки филе — отбейте его, посолите и поперчите. Для начинки смешайте плавленый сыр с измельчённой зеленью и чесноком. На край отбивной выложите начинку и заверните рулетиком.

Обжарьте рулетики на растительном масле до золотистой корочки. При желании можно протушить их в сметанном, томатном или соусе бешамель.

Для гарнира обжарьте рис в смеси масел, добавьте соль, перец и куркуму, затем влейте воду и доведите до готовности.

