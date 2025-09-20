Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях. Этот рулет — идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Нежное куриное мясо, легкий сыр и ветчина создают гармоничную композицию, а чеснок и зелень добавляют пикантности. Отличный вариант для ужина или полезного перекуса!

Ингредиенты

Фарш куриный или индейки — 450 г

Сыр легкий — 100 г

Ветчина из индейки — 120 г

Зелень свежая (петрушка/укроп) — по вкусу

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль, специи — по вкусу

Сухари панировочные — 2-3 ст. л.

Приготовление

Фарш смешайте с солью и специями. На влажный антипригарный пергамент выложите фарш, сформируйте прямоугольный пласт средней толщины. Равномерно распределите нарезанную ветчину, тертый сыр, измельченную зелень и чеснок. Аккуратно сверните рулет, защипните края и шов. Обваляйте рулет в панировочных сухарях со всех сторон. Запекайте при 180 °C 40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой. Приятного аппетита!

