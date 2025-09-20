«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:00

Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочный куриный рулет без лишних жиров: простой рецепт в сухарях. Этот рулет — идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом. Нежное куриное мясо, легкий сыр и ветчина создают гармоничную композицию, а чеснок и зелень добавляют пикантности. Отличный вариант для ужина или полезного перекуса!

Ингредиенты

  • Фарш куриный или индейки — 450 г
  • Сыр легкий — 100 г
  • Ветчина из индейки — 120 г
  • Зелень свежая (петрушка/укроп) — по вкусу
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль, специи — по вкусу
  • Сухари панировочные — 2-3 ст. л.

Приготовление

  1. Фарш смешайте с солью и специями. На влажный антипригарный пергамент выложите фарш, сформируйте прямоугольный пласт средней толщины. Равномерно распределите нарезанную ветчину, тертый сыр, измельченную зелень и чеснок.
  2. Аккуратно сверните рулет, защипните края и шов. Обваляйте рулет в панировочных сухарях со всех сторон. Запекайте при 180 °C 40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

Ольга Шмырева
