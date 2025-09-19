Ужин за 20 минут! Хрустящие рулетики из минтая — просто и необычно

Рулеты из филе минтая — это элегантное и нежное блюдо, которое украсит как повседневный ужин, так и праздничный стол. Сочная рыба, ароматная сырная начинка с овощами и пряностями создают гармоничный вкус, а золотистая корочка придает рулетам аппетитный вид. Это блюдо готовится просто, но выглядит как шедевр ресторанной кухни.

Вам понадобится: 400 г филе минтая, 200 г твердого сыра, 2 ст. л. сливок, 1 яйцо, 2 помидора, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, лимонный сок, растительное масло, соль, тмин, мускатный орех. Филе разморозьте, разрежьте на пласты, слегка отбейте, сбрызните лимонным соком. Лук и чеснок обжарьте до мягкости. Сыр натрите, смешайте со сливками, яйцом, специями и обжаренными овощами. На каждый кусок рыбы выложите начинку, сверните рулетом, закрепите зубочисткой. Обжарьте рулеты на масле до золотистой корочки, затем доведите до готовности под крышкой 10 минут. Подавайте с рисом.

