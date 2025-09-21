Непризнание Палестины правительством Германии усиливает международную изоляцию страны, заявила внешнеполитический эксперт германской партии BSW Севим Дагделен в социальной сети X. По ее мнению, продолжающиеся поставки оружия Израилю лишь усугубляют ситуацию, а самостоятельный путь ФРГ является катастрофическим.

Отказ правительства Германии признать Палестину, а также продолжающиеся поставки оружия Израилю еще больше изолируют ФРГ на международном уровне. Особый путь Германии катастрофичен, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Палестинское государство к западу от реки Иордан не может быть создано. Его позицию распространила канцелярия главы правительства в ответ на признание палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа переживает катастрофическую ситуацию, требующую вмешательства. Он также отметил, что украинский кризис нуждается в мирном урегулировании и напомнил, что недавно Соединенным Штатам смогли разрешить семь военных конфликтов.