Хрустящий салат с капустой и ветчиной: готовим за 15 минут — рецепт на каждый день

Хрустящий салат с капустой и ветчиной: готовим за 15 минут — рецепт на каждый день

Ищете простой и вкусный салат, который понравится всей семье? Этот яркий салат с капустой, ветчиной, кукурузой и огурцом станет настоящей находкой для вашего стола! Он не только быстро готовится, но и получается очень сочным и аппетитным. Хрустящие овощи в сочетании с нежной ветчиной и сладкой кукурузой создают неповторимую гармонию вкусов. А лёгкая заправка на основе майонеза с лимонным соком придаёт блюду особую пикантность.

Для приготовления салата на 4 порции возьмите 250 граммов ветчины, 450 граммов белокочанной капусты, 4 свежих огурца, 300 граммов консервированной кукурузы, 3 стебля зелёного лука. Для заправки понадобится 80 граммов лёгкого майонеза, столовая ложка лимонного сока, а также соль и чёрный перец по вкусу.

Начните с подготовки ингредиентов. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, при желании слегка помните руками. Огурцы нарежьте кубиками среднего размера. Ветчину нарежьте такими же кубиками. Зелёный лук мелко нашинкуйте.

Слейте жидкость из банки с кукурузой. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. В отдельной посуде смешайте майонез с лимонным соком. Полейте заправкой салат, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Подавайте салат сразу после приготовления, чтобы овощи остались хрустящими. Этот салат станет отличным дополнением к любому обеду или ужину.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.