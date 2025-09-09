Гости требуют добавки: салат «Красная шапочка» из доступных ингредиентов

Слоеный салат «Красная шапочка» — это праздничное блюдо из доступных ингредиентов. В нем гармонирует сытность курицы, сладость моркови и кислинка граната. Всегда готовлю его для застолий. Гости требуют добавки!

Для приготовления выложите ингредиенты в прозрачную салатницу слоями: 1-й — 300 г измельченного куриного мяса, смазанного майонезом; 2-й — 2-3 шт. натертого отварного картофеля; 3-й — рубленые яйца 2-3 шт.; 4-й — натертая отварная морковь; 5-й — 100 г натертого сыра. Каждый слой промазывайте майонезной сеткой. Верх украсьте зернами граната и дроблеными грецкими орехами.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа — за это время слои «поженятся», а вкус станет насыщенным и нежным. Это блюдо идеально для праздников и семейных ужинов, ведь оно выглядит эффектно и исчезает со стола мгновенно.

