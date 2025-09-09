Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Будете есть всю зиму без остановки: овощной салат с чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованный овощной салат с чесноком — это блюдо, которое сочетает хрустящие овощи с ярким чесночным акцентом, легкой кислинкой маринада и пряными нотами специй. Будете есть всю зиму без остановки!

Для приготовления нарежьте кубиками 1 кг помидоров, 500 г огурцов, 300 г болгарского перца, 200 г репчатого лука кольцами. Добавьте 5–7 измельченных зубчиков чеснока. Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды, добавьте 100 г сахара, 50 г соли, 150 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, лавровый лист и перец горошком. Залейте овощи кипящим маринадом, оставьте на 2 часа при комнатной температуре. Разложите салат по стерильным банкам, простерилизуйте 15–20 минут и закатайте.

Через неделю салат готов — он идеален к мясу, картофелю или как самостоятельная закуска.

Ранее стало известно, как приготовить яблочное варенье в микроволновке за 15 минут — без банок и стерилизации.

