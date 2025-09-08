Всего 4 продукта и 10 минут — и сытный салат готов: для ужина и застолья

Всего четыре продукта и 10 минут — и сытный салат готов. Он идеален для ужина или застолья. Его вкус — это гармония нежной куриной грудки, пикантной моркови по-корейски, мягкой фасоли и сливочного майонеза.

Для приготовления отварите 300 г куриной грудки, нарежьте ее кубиками. Добавьте 1 банку консервированной красной фасоли, предварительно промытой под холодной водой, и 200 г моркови по-корейски. Заправьте салат 3–4 столовыми ложками майонеза, тщательно перемешайте. При желании можно добавить свежую зелень или немного чеснока для остроты.

Этот салат получается невероятно сытным, ароматным и ярким — он станет настоящим украшением вашего стола и не оставит никого равнодушным.

