Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:16

Всего 4 продукта и 10 минут — и сытный салат готов: для ужина и застолья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего четыре продукта и 10 минут — и сытный салат готов. Он идеален для ужина или застолья. Его вкус — это гармония нежной куриной грудки, пикантной моркови по-корейски, мягкой фасоли и сливочного майонеза.

Для приготовления отварите 300 г куриной грудки, нарежьте ее кубиками. Добавьте 1 банку консервированной красной фасоли, предварительно промытой под холодной водой, и 200 г моркови по-корейски. Заправьте салат 3–4 столовыми ложками майонеза, тщательно перемешайте. При желании можно добавить свежую зелень или немного чеснока для остроты.

Этот салат получается невероятно сытным, ароматным и ярким — он станет настоящим украшением вашего стола и не оставит никого равнодушным.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мужской» с копченым сыром и маринованным луком: сытная вкуснотища.

салаты
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.