Салат «Мужской» с копченым сыром и маринованным луком: сытная вкуснотища

Салат «Мужской» с копченым сыром и маринованным луком: сытная вкуснотища

Сытный салат «Мужской» с копченым сыром и маринованным луком — это взрыв вкусов, где пикантная кислинка лука идеально оттеняет насыщенность основных ингредиентов.

Сначала приготовьте маринованный лук: 2 красные луковицы нарежьте полукольцами, залейте кипящей водой на 1 минуту, затем слейте и добавьте маринад из 100 мл воды, 50 мл уксуса, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Оставьте на 20 минут.

Для салата смешайте 200 г обжаренной куриной грудки, 150 г копченого сыра кубиками, 2 отварных яйца, 1 огурец соломкой, горсть сухариков и маринованный лук (предварительно отжатый). Заправьте смесью майонеза и горчицы (2:1).

В этом салате сочетается нежность курицы, копченых ноток сыра, хруста огурцов и пикантного лука, который смягчает жирность заправки. Дайте салату настояться 15 минут и наслаждайтесь идеальным балансом текстур и вкусов! Это очень сытная вкуснотища.

Ранее стало известно, как приготовить салат из баклажанов «Тещин язык» в банках.