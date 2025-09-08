Салат «Сердце»: порадуйте мужа яркой и вкусной романтикой

Салат «Сердце» — это блюдо, которое одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и на тихом семейном ужине. Он готовится из доступных ингредиентов, а результат получается ярким, сытным и оригинальным.

Что понадобится

куриная грудка — 250 г;

свекла — 1 шт.;

маринованные огурцы — 150 г;

красный лук — 1 шт.;

сыр — 100 г;

майонез — по вкусу;

гранат — для украшения.

Как приготовить пошагово

Шаг 1. Отварите куриную грудку и свеклу до готовности.

Шаг 2. Нарежьте мясо небольшими кубиками, свеклу натрите на крупной тёрке.

Шаг 3. Мелко порубите маринованные огурцы и лук, сыр натрите.

Шаг 4. На плоском блюде выложите курицу в форме сердца и смажьте майонезом.

Шаг 5. Сверху разместите слой лука, затем маринованные огурцы.

Шаг 6. По краям разложите свеклу, центр присыпьте тёртым сыром. Украсьте гранатовыми зёрнами.

Такой салат легко готовится, выглядит эффектно и станет украшением любого застолья.

Ранее сообщалось, что лосось считается одной из самых полезных рыб, но для некоторых он может стать скрытой угрозой. Даже качественный продукт способен вызвать неожиданные реакции, о которых мало кто задумывается.