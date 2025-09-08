Салат «Сердце»: порадуйте мужа яркой и вкусной романтикой

Салат «Сердце» — это блюдо, которое одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и на тихом семейном ужине. Он готовится из доступных ингредиентов, а результат получается ярким, сытным и оригинальным.
Что понадобится
- куриная грудка — 250 г;
- свекла — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 150 г;
- красный лук — 1 шт.;
- сыр — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- гранат — для украшения.
Как приготовить пошагово
Шаг 1. Отварите куриную грудку и свеклу до готовности.
Шаг 2. Нарежьте мясо небольшими кубиками, свеклу натрите на крупной тёрке.
Шаг 3. Мелко порубите маринованные огурцы и лук, сыр натрите.
Шаг 4. На плоском блюде выложите курицу в форме сердца и смажьте майонезом.
Шаг 5. Сверху разместите слой лука, затем маринованные огурцы.
Шаг 6. По краям разложите свеклу, центр присыпьте тёртым сыром. Украсьте гранатовыми зёрнами.
Такой салат легко готовится, выглядит эффектно и станет украшением любого застолья.
