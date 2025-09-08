Грибная икра на зиму как в СССР. Вкусно к картошке и с поджаренным хлебом

Грибная икра на зиму как в СССР. Вкусно к картошке и с поджаренным хлебом

Ароматная, насыщенная и невероятно вкусная грибная икра станет вашей любимой заготовкой на зиму! Эта универсальная закуска идеально дополнит картофель, поджаренные тосты или станет намазкой для бутербродов, даря летнее настроение в холодные дни.

Промойте и отварите 1 кг свежих грибов (шампиньонов или лесных) до готовности, примерно 20 минут. Откиньте на дуршлаг. Пропустите грибы через мясорубку или измельчите блендером. Обжарьте на растительном масле 2 крупные луковицы и 2 моркови, нарезанные мелкими кубиками, до мягкости. Добавьте грибную массу, тушите 15 минут на среднем огне. Влейте 2 ст. л. томатной пасты, посолите и поперчите по вкусу, добавьте щепотку сахара для баланса. Готовьте еще 10 минут, постоянно помешивая. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками. Укутайте одеялом до полного остывания. Эта икра покоряет своим глубоким грибным вкусом с легкими овощными нотками! Она хранится до года, становясь еще ароматнее.

